Сербия срочно отозвала посла из Польши: дипломат сорвал визит главы МИД в Варшаву

Глава МИД Сербии Никола Селакович срочно отозвал посла страны в Польше Николу Журоваца. Дипломат своими действиями сорвал визит министра в Варшаву.
Об этом сообщило cербское издание Blic.
Причиной отзыва сербского посла стало подписание дипломатом письма в поддержку ЛГБТ в Польше. Документ подписали представители 40 дипмиссий в Варшаве. При этом, отмечает издание, Журовац не поставил в известность о своих действиях МИД Сербии.
"Журовац подписал письмо за день до визита главы МИД Селаковича в Польшу. Это вызвало негативную реакцию польской консервативной власти, особенно учитывая тот факт, что другие страны региона, например Венгрия, Румыния и Болгария, это письмо не подписали", - указывается в сообщении.
В результате визит министра иностранных дел Сербии в Польшу был отменен. Он должен был состояться 19-20 мая.
Во избежание повторения подобных скандалов, по данным источников издания, МИД Сербии напомнил всем своим диппредставительствам о необходимости оповещать министерство и не подписывать коллективных документов без получения согласия. Вопрос возвращения сербского посла в Польшу будет решаться на предстоящем заседании правительства страны.
Напомним, Королевство Марокко отозвало 18 мая своего посла в Испании Кариму Беняиш для консультаций на фоне миграционного кризиса на границе. Как заявил источник издания National Post в дипломатических кругах, отношения двух стран "нужно обдумать".
Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил новую должность - спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств. Им станет член палаты лордов британского парламента Ник Герберт.
Как писало РБК-Украина, осенью 2020 года в Эстонии на фоне политического скандала вокруг гомофобных высказываний министра внутренних дел страны на одной из центральных площадей Таллина прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества.