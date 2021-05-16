Прем'єр Британії заснував нову посаду. Джонсон призначив спецпредставника з прав ЛГБТ
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заснував нову посаду - спецпредставника з питань прав сексуальних меншин. Ним стане член палати лордів британського парламенту Нік Герберт.
"Я завжди був надзвичайно гордий тим, що живу в країні, яка є однією з найпрогресивніших і ліберальних у питанні прав ЛГБТ. Можливість любити того, кого хочеться, - це ключова британська цінність і важливий елемент будь-якої демократії", - заявив прем'єр.
Зазначено, що Герберт буде займатися захистом прав ЛГБТ-спільноти всередині країни і за кордоном. Він також буде одним з організаторів міжнародної конференції "Бути собою - це безпечно", яка пройде в Лондоні у 2022 році.
Нік Герберт був членом палати громад від Консервативної партії з 2005 по 2019 рік. У 2020 році йому за пропозицією Джонсона присвоїли титул барона Саут-Даунського, після чого Герберт став довічним членом палати лордів. З 2009 року він перебуває у шлюбі з адвокатом Джейсоном Ідсом.
Як писало РБК-Україна, восени 2020 року в Естонії на тлі політичного скандалу навколо гомофобних висловлювань міністра внутрішніх справ країни на одній з центральних площ Таллінна пройшла акція на підтримку ЛГБТ-спільноти.
Нагадаємо, торік президент Естонії Керсті Кальюлайд розкритикувала главу Міністерства внутрішніх справ березні Марта Хельме через його гомофобні висловлювання.
Політичний скандал в Естонії вибухнув у зв'язку з гомофобною риторикою глави МВС, яка прозвучала в інтерв'ю DW. Хельме заявив, що в законодавстві треба визначити те, що шлюб - це союз між однією жінкою і одним чоловіком. Крім того, він порадив усім геям бігти до Швеції, де на них "дивляться більш ввічливо".