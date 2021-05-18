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Марокко відкликало свого посла в Іспанії для консультацій у зв'язку з напливом мігрантів

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Рабат, Вівторок 18 травня 2021 22:24
Марокко відкликало свого посла в Іспанії для консультацій у зв'язку з напливом мігрантів Фото: Рабат (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Королівство Марокко відкликало у вівторок, 18 травня, свого посла в Іспанії Каріму Беняїш для консультацій на тлі міграційної кризи на кордоні. Як заявило джерело в дипломатичних колах, відносини двох країн "потрібно обміркувати".

Про це повідомило видання National Post.

Видання зазначає, що цей крок пішов після того, як влада Марокко висловила протест рішенню Мадрида прийняти генерального секретаря фронту ПОЛІСАРІО (виступає за незалежність Західної Сахари від Марокко) Ібрагіма Галі.

Напередодні посол Марокко була в МЗС Іспанії після її висловлювань з цього питання. Дипломат, зокрема, зазначила, що у відносинах між Рабатом і Мадридом є дії, які "чреваті наслідками і їх потрібно приймати".

Нагадаємо, протягом 17 і 18 травня близько 8 тисяч нелегальних мігрантів з Марокко проникли на територію іспанського автономного міста Сеута, розташованого на північному узбережжі Африки. Іспанська влада направила на кордон війська, щоб зупинити потік мігрантів.

РБК-Україна писало, що США зараз можуть переживати найбільший за останні 20 років міграційний сплеск. Він спостерігається на південно-західному кордоні.

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