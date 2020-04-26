Сербія оголосила комендантську годину на травневі свята

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд планує мінімізувати соціальні контакти у святкові дні

Задля запобігання поширення коронавірусу, уряд Сербії з 30 квітня запровадить комендантську годину на декілька днів. Про це повідомляє Srbija Danas.

Як повідомляється, уряд прийняв таке рішення, щоб мінімізувати соціальні контакти, так як в ці дні жителі Сербії вирушають на природу, де відпочивають. Так, там буде заборонено переміщення громадян з 18:00 четверга 30 квітня до 05:00 понеділка 4 травня.

Однак, влада країни планує відкрити 4 травня перукарні, салони краси та спортивні зали.

Нагадаємо, раніше уряд почав пом'якшувати карантинні обмеження. Так, комендантська година була скорочена та відкрились автомобільні і велосипедні майстерні, вулканізації, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.

Також, надзвичайний стан в Сербії ввели 15 березня. Закриті всі навчальні заклади, обмежений міський та міжміський транспорт.

Пізніше в країні ввели комендантську годину. Так, жителям країни заборонено покидати свої будинки з 20:00 до 05:00. У період комендантської години на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військовослужбовці і працівники служби постачання.