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Послаблення комендантської години та обмежень для літніх людей: Сербія виходить з карантину

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 15:37
Послаблення комендантської години та обмежень для літніх людей: Сербія виходить з карантину
Фото: Олександр Вучич (predsednik.rs)

Також будівельники зможуть почати працювати наповну з вівторка

У Сербії в рамках послаблення карантину з вівторка відчиняються автомобільні і велосипедні майстерні, вулканізації, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні. Про це заявив президент країни Александр Вучич, передає PTC.

Також будівельники зможуть почати працювати наповну з вівторка, а комендантська година в робочі дні буде скорочена на годину ввечері з вівторка.

Людям, старшим за 65 років, яким зараз зовсім заборонено виходити з дому, дозволять виходити з дому тричі на тиждень по одній годині щодня.

І, якщо ситуація буде лишатись стабільною, то з 27 квітня будуть відчинятись інші магазини площею до 300 квадратних метрів, за винятком магазинів в торгових центрах. Перукарні, салони краси, спортивні зали, за планом, почнуть працювати з 4 травня.

Нагадаємо, надзвичайний стан в Сербії ввели 15 березня. Закриті всі навчальні заклади, обмежений міський та міжміський транспорт.

Пізніше в країні ввели комендантську годину. Так, жителям країни заборонено покидати свої будинки з 20:00 до 05:00. У період комендантської години на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військовослужбовці і працівники служби постачання.

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