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Сербия объявила комендантский час на майские праздники

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 18:19
Сербия объявила комендантский час на майские праздники
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство планирует минимизировать социальные контакты в праздничные дни

Для предотвращения распространения коронавируса правительство Сербии с 30 апреля введет комендантский час на несколько дней. Об этом сообщает Srbija Danas.

Как сообщается, правительство приняло такое решение, чтобы минимизировать социальные контакты, так как в эти дни жители Сербии отправляются на природу, где отдыхают. Так, там будет запрещено перемещение граждан с 18:00 четверга 30 апреля до 05:00 понедельника 4 мая.

Однако, власти страны планируют открыть 4 мая парикмахерские, салоны красоты и спортивные залы.

Напомним, ранее правительство начало смягчать карантинные ограничения. Так, комендантский час был сокращен и открылись автомобильные и велосипедные мастерские, вулканизации, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские.

Также чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Закрыты все учебные заведения, ограничен городской и междугородный транспорт.

Позже в стране ввели комендантский час. Так, жителям страны запрещено покидать свои дома с 20:00 до 05:00. В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

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