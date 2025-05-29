В России пожаловались, что Украина воюет боеприпасами "нейтральной" Сербии

В Службе внешней разведки России недовольны тем, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

Там также уверяют, что в схему вовлечены крупнейшие компании сербского ВПК, включая Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

В российской разведке утверждают, что сербские компании предоставили сотни тысяч артиллерийских снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также около миллиона патронов к стрелковому оружию.

Среди последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария, также задействованы страны Африки.

Сербия поставляет Украине боеприпасы

Напомним, в 2023 году после появления утечек секретных документов Пентагона о возможных поставках сербских боеприпасов в Украину президент Сербии Александр Вучич отрицал такую информацию. Кроме того, он говорил о том, что в сербских экспортных контрактах прописан запрет на реэкспорт в Украину.

По оценкам Financial Times, украинская армия могла получить через посредников сербские боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро. Согласно изданию, президент Сербии Александер Вучич соглашается с такой оценкой, хотя он утверждает, что Сербия не вовлечена в конфликт между РФ и Украиной.

Позже премьер-министр Сербии Милош Вучевич защитил право Белграда продавать боеприпасы западным покупателям, которые, вероятно, поставляют их в Украину.

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