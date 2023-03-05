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"Откровенная ложь". Президент Сербии отрицает поставки боеприпасов в Украину и РФ

Новина українською →
Катар, Воскресенье 05 марта 2023 15:27
"Откровенная ложь". Президент Сербии отрицает поставки боеприпасов в Украину и РФ Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сербия не снабжает боеприпасами в Украину или Россию, а также запрещает реэкспорт снарядов другим странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича во время его визита в Катар.

"Это откровенная ложь. Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы. У нас много заводов оборонной промышленности. Когда вы производите боеприпасы, они всегда попадают где-то на поле боя или в зону мирового кризиса. Но ни России, ни Украине мы не продали ни одной единицы оружия или боеприпасов", - сказал лидер.

Вучич уверяет, что сербские оборонные компании в контрактах запрещают другим странам реэкспорт оружия и боеприпасов в Украину и РФ.

Президент отверг слухи о якобы поставках снарядов через Турцию.

"Зная, о вероятности, что часть продукции будет направлена какой-либо из сторон конфликта, мы добавили, что нельзя дальше экспортировать боеприпасы, которые продали Турции", - подчеркнул сербский лидер.

Напомним, что недавно в сети появилась информация о том, что один из сербских заводов якобы передал Украине и России боеприпасы для систем залпового огня "Град". Снабжение якобы осуществлялось в Украине через Турцию и Словакию.

В МИД Сербии опровергли слухи, заявив, что страна не хочет быть "вовлечена в конфликт", поэтому не поставляет оружие.

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