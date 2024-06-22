Украина через третьи страны получает боеприпасы из Сербии, - FT

Боеприпасы, поставляемые Сербией западным странам, в итоге попадают в Украину. Украинские войска уже могли получить боеприпасы на несколько сот миллионов евро.

По оценкам Financial Times, украинские войска через третьи страны уже могли получить сербских боеприпасов на сумму примерно 800 миллионов евро. И с такой оценкой, как пишет издание, согласен и сам сербский президент Александер Вучич, хотя и уверяет, что Сербия не является стороной в войне РФ против Украины.

"Это часть нашего экономического возрождения и она важна для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, ни в Россию, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они с этим потом делают - это их дело", - сказал Вучич в интервью FT.

Как отметил сербский президент, то, что эти боеприпасы могут попадать в Украину, не его дело. Для него важно, чтобы они законно продавались за границу.

Во время холодной войны Сербия, которая тогда была частью Югославии, имела процветающую оружейную промышленность и была производителем боеприпасов советских стандартов. Именно таких, которые все еще используются украинской армией. Сегодня же, по словам Вучича, Сербия имеет прекрасную возможность, поскольку ее боеприпасы дешевле западных, а масштабы сербского экспорта могут расти.