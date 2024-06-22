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Украина через третьи страны получает боеприпасы из Сербии, - FT

Белград, Суббота 22 июня 2024 18:17
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Украина через третьи страны получает боеприпасы из Сербии, - FT Фото: Украина получает сербские боеприпасы из-за третьих стран (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Боеприпасы, поставляемые Сербией западным странам, в итоге попадают в Украину. Украинские войска уже могли получить боеприпасы на несколько сот миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Financial Times.

По оценкам Financial Times, украинские войска через третьи страны уже могли получить сербских боеприпасов на сумму примерно 800 миллионов евро. И с такой оценкой, как пишет издание, согласен и сам сербский президент Александер Вучич, хотя и уверяет, что Сербия не является стороной в войне РФ против Украины.

"Это часть нашего экономического возрождения и она важна для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, ни в Россию, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они с этим потом делают - это их дело", - сказал Вучич в интервью FT.

Как отметил сербский президент, то, что эти боеприпасы могут попадать в Украину, не его дело. Для него важно, чтобы они законно продавались за границу.

Во время холодной войны Сербия, которая тогда была частью Югославии, имела процветающую оружейную промышленность и была производителем боеприпасов советских стандартов. Именно таких, которые все еще используются украинской армией. Сегодня же, по словам Вучича, Сербия имеет прекрасную возможность, поскольку ее боеприпасы дешевле западных, а масштабы сербского экспорта могут расти.

Напомним, в прошлом году, когда после слива тайных документов Пентагона стало известно о возможной поставке сербских боеприпасов в Украину, Вучич это отрицал. Более того, уверял, что сербские экспортные контракты предусматривают запрет на реэкспорт в Украину.

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