Украина через третьи страны получает боеприпасы из Сербии, - FT
Боеприпасы, поставляемые Сербией западным странам, в итоге попадают в Украину. Украинские войска уже могли получить боеприпасы на несколько сот миллионов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Financial Times.
По оценкам Financial Times, украинские войска через третьи страны уже могли получить сербских боеприпасов на сумму примерно 800 миллионов евро. И с такой оценкой, как пишет издание, согласен и сам сербский президент Александер Вучич, хотя и уверяет, что Сербия не является стороной в войне РФ против Украины.
"Это часть нашего экономического возрождения и она важна для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, ни в Россию, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они с этим потом делают - это их дело", - сказал Вучич в интервью FT.
Как отметил сербский президент, то, что эти боеприпасы могут попадать в Украину, не его дело. Для него важно, чтобы они законно продавались за границу.
Во время холодной войны Сербия, которая тогда была частью Югославии, имела процветающую оружейную промышленность и была производителем боеприпасов советских стандартов. Именно таких, которые все еще используются украинской армией. Сегодня же, по словам Вучича, Сербия имеет прекрасную возможность, поскольку ее боеприпасы дешевле западных, а масштабы сербского экспорта могут расти.
Напомним, в прошлом году, когда после слива тайных документов Пентагона стало известно о возможной поставке сербских боеприпасов в Украину, Вучич это отрицал. Более того, уверял, что сербские экспортные контракты предусматривают запрет на реэкспорт в Украину.
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