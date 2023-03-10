"Нам нужно кормить людей". Вучич допустил, что сербское оружие могло оказаться в Украине
Президент Сербии Александар Вучич допустил, что оружие сербского производства могло определенным образом оказаться в Украине через посредников, отметив, что экономика страны должна расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Happy.
"Любые боеприпасы, куда-то экспортируемые, попадут в Сирию, Мали, где-то там, где идет война. Мы соблюдали все законы, ни на что не наступали, все чисто, как слеза, и ни Россия, ни Украина, конечно, не были к этому причастны", - заявил Вучич.
Он отметил, что есть трейдеры, которые могут перекупать оружие, и "оно могло бы оказаться в Украине или России".
"Нам надо как-то кормить людей, наша экономика должна расти. Мы изготавливаем оружие, а не каблуки, так что нам теперь делать? Мы не нарушили ни одного закона. Но все запомнили: "Теперь мы донесем на Вучича в Россию", - добавил президент Сербии.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о тайной передаче сербскими властями Украине боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Оправдываясь перед Россией министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что его страна не предоставляла оружие Украине.
В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич назвал это заявление "откровенной ложью" и подчеркнул, что его страна не поставляет боеприпасы в Украину или Россию, а также запрещает реэкспорт снарядов другим странам.
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