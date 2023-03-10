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"Нам нужно кормить людей". Вучич допустил, что сербское оружие могло оказаться в Украине

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Сербия, Пятница 10 марта 2023 21:50
"Нам нужно кормить людей". Вучич допустил, что сербское оружие могло оказаться в Украине Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Сербии Александар Вучич допустил, что оружие сербского производства могло определенным образом оказаться в Украине через посредников, отметив, что экономика страны должна расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Happy.

"Любые боеприпасы, куда-то экспортируемые, попадут в Сирию, Мали, где-то там, где идет война. Мы соблюдали все законы, ни на что не наступали, все чисто, как слеза, и ни Россия, ни Украина, конечно, не были к этому причастны", - заявил Вучич.

Он отметил, что есть трейдеры, которые могут перекупать оружие, и "оно могло бы оказаться в Украине или России".

"Нам надо как-то кормить людей, наша экономика должна расти. Мы изготавливаем оружие, а не каблуки, так что нам теперь делать? Мы не нарушили ни одного закона. Но все запомнили: "Теперь мы донесем на Вучича в Россию", - добавил президент Сербии.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о тайной передаче сербскими властями Украине боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Оправдываясь перед Россией министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что его страна не предоставляла оружие Украине.

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич назвал это заявление "откровенной ложью" и подчеркнул, что его страна не поставляет боеприпасы в Украину или Россию, а также запрещает реэкспорт снарядов другим странам.

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