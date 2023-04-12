"Слитые" документы Пентагона: Сербия согласилась поставлять оружие Украине, - Reuters

Сербия могла согласиться поставлять оружие Украине для борьбы с российской агрессией или уже отправила его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что среди десятков секретных данных разведки США, опубликованных в сети, есть документ, в котором изложены ответы европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и летальной помощи.

В документе под названием "Европа. Ответ на текущий российско-украинский конфликт" в форме диаграммы перечислены "оцененные позиции" 38 европейских правительств в ответ на запросы Украины о военной помощи.

На диаграмме видно, что Сербия отказалась предоставить обучение украинским войскам, но обязалась отправить летальный груз или уже предоставила его. Также было отмечено, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем.

Документ имеет грифы Secret и NOFORN, что запрещает его распространение иностранным спецслужбам и военным. Он датирован 2 марта и содержит печать Объединенного комитета начальников штабов. При этом Reuters не смогло независимо проверить подлинность документа.

Офис президента Сербии Александра Вучича и украинское посольство не ответили на запрос о комментариях.

Добавим, что правительство Вучича придерживалось нейтралитета в войне РФ против Украины, несмотря на глубокие исторические, экономические и культурные связи страны с Россией.

"Если этот документ точен, он либо демонстрирует двуличность Вучича по отношению к России, либо он находится под огромным давлением со стороны Вашингтона, чтобы поставить оружие в Украину", - считает эксперт по вопросам Восточной Европы Джеймстаунского фонда, института внешней политики Януш Бугайский.

В таблице Пентагона ответы на запросы Украины о помощи разделили на категории:

страны, которые взяли на себя обязательство предоставить обучение и летальную помощь;

страны, которые уже обеспечили обучение, летальную помощь или то и другое;

страны, у которых есть военную способность и политическая воля "оказывать в будущем летальную помощь".

Так, Австрия и Мальта были единственными странами, обозначившими "Нет" во всех четырех категориях.

Обнародование таблицы произошло чуть больше месяца спустя после того, как на пророссийском канале в мессенджере Telegram появились документы, якобы свидетельствующие об отправке сербским производителем оружия 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" в Киев в ноябре этого года. Документы включали в себя транспортную накладную и сертификат конечного пользователя от украинского правительства.

Напомним, в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о тайной передаче Украине от Сербии боеприпасов для РСЗО.

Тогда министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич отметил, что его страна не предоставляла оружие Украине.

Президент Сербии Александар Вучич назвал это заявление "откровенной ложью" и подчеркнул, что его страна не снабжает боеприпасами Украину или Россию, а также запрещает реэкспорт снарядов другим странам.

Однако позже Вучич допустил, что оружие сербского производства могло определенным образом оказаться в Украине через посредников.

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