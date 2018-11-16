Сенцова нагородили премією імені Сегея Магнітського

Фото: акція в підтримку Сенцова (РБК-Україна/Віталій Носач)

Українського в'язня Кремля нагородили за внесок в галузі журналістських розслідувань та захисту прав людини

Українського режисера, в'язня Кремля Олега Сенцова нагородили премією імені Сергія Магнітського за захист прав людини по всьому світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.

Наголошується, що церемонія нагородження престижною міжнародною премією в Лондоні відбулася 15 листопада. Серед безлічі номінантів нагородою був відзначений український політв'язень, режисер Олег Сенцов. У цьому році на вручення премії з'їхалися більше 200 політиків, журналістів, правозахисників і громадських діячів.

Також лауреатами премії імені Магнітського стали правозахисниця Зоя Свєтова, гватемальські юристи - Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний. Крім того, посмертно нагороджений американський сенатор Джон Маккейн.

Премія імені Магнітського вручається з 2015 року. Премією було вирішено нагороджувати, зокрема, за видатні заслуги у сфері журналістських розслідувань, за досягнення в галузі захисту прав людини, за видатний внесок в глобальну кампанію по справі Магнітського, за кращу адвокатську діяльність щодо захисту прав людини та інші.

Нагадаємо, 14 листопада 2018 стало відомо, що український режисер і політв'язень Кремля Олег Сенцов отримав премію Платформи європейської пам'яті та совісті. Нагороду найближчим часом передадуть родичам Олега Сенцова в Україні.

Додамо, що також у жовтні Сенцов отримав премію Сахарова. Премію "За свободу думки" імені Сахарова, засновано в 1988 році Європейським парламентом на честь Андрія Сахарова, який за свою правозахисну діяльність був позбавлений всіх радянських нагород і премій і в 1980 році висланий з Москви.