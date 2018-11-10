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Адвокат планує знову відвідати Сенцова

Новини » Суспільство    10.11.2018 - 16:17
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/NashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/NashePrykarpattia.jpg)

Про здоров'я Сенцова адвокату достовірно не відомо

Адвокат незаконно засудженого в Російській Федерації (РФ) українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе розповів, що про здоров'я Сенцова йому достовірно не відомо, оскільки поїздка до нього лише планується. Про це Дінзе повідомив у коментарі РБК-Україна.

За словами Дінзе, поїздка до Сенцову тільки планується.

"Поїздка тільки намічається. Поки нічого не відомо", - сказав адвокат, відповідаючи на питання про стан Сенцова.

Також адвокат розповів, що останній раз бачився із Сенцовим, коли він відмовився продовжувати голодування.

Зазначимо, вчора, 9 листопада, заступник голови ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що зі здоров'ям Олега Сенцова нібито "все добре".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що під час візиту в Гельсінкі підніме питання звільнення українських політв'язнів, зокрема режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенко та активіста Володимира Балуха.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сенцов припинив голодування 6 жовтня 2018 року. У своїй заяві Сенцов зазначив, що припиняє голодування у зв'язку з критичним станом здоров'я та патологічними змінами в організмі. За час голодування він схуд на 12 кг.

За словами сестри Сенцова Наталії Каплан, українець вийшов з голодування з тяжкими наслідками для здоров'я.

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