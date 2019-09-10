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Сенцов прокоментував процес переговорів про обмін

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 13:11
Сенцов прокоментував процес переговорів про обмін
Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

За словами колишнього політв'язня, обмін не був випадковим чи спонтанним

Звільнений в рамках обміну полоненими український політв'язень і режисер Олег Сенцов зазначив, що всі ці роки велися переговори щодо обміну. Про це він заявив на спільній прес-конференції з Олександром Кольченко, передає РБК-Україна.

За його словами, попередня адміністрація багато працювала для того, щоб відбувся обмін.

"Обмін не випадковий і не спонтанний, робота всі ці роки велася. І вся попередня адміністрація багато працювали", - повідомив Сенцов.

Також він зазначив, що з приходом нової влади є можливість перезавантажити відносини між Україною і Росією.

"З приходом нової влади є шанс перезавантажити відносини. 100 років переговорів краще, ніж один день війни. Те, що РФ хоче світу - не вірте в це. Я не вірю. Я всі ці роки намагався бути в інформаційній порядку відбувається. Я читав "Нову газету". Завдяки їй я дізнавався, що відбувається в Україні", - заявив колишній політв'язень.

На питання чому так довго тривав обмін Сенцов відповів, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати своє, адже його цікавлять тільки його амбіції.

"Вони терористи, ця система задню не здає. Путін хотів отримати своє. Не людей, йому цікаві свої амбіції. Я радий, що ми їм не поступилися. Були обміни, важко з Путіним торгуватися, я сам розумію. Я радий, що обмін відбувся, все в свій час відбувається", - зазначив Олег Сенцов.

Нагадаємо, український політв'язнів Олег Сенцов не має претензій до Геннадія Афанасьєву, на свідченнях якого, зокрема, будувалося справу проти нього.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Олег Сенцов заявив, що питання щодо його політичному житті для нього залишається відкритим. Однак він буде намагатися зробити все можливе для українського народу.

Крім того, Олег Сенцов заявив, що в Крим приїде тільки на танках, при цьому позначивши, що буквально сприймати його слова не варто. Також він зазначив, що буде жити в Києві.

Сенцов і Кольченко розповіли про плани повернення в Крим Сенцов: питання політичного майбутнього залишається відкритим
Новини України Олег Сенцов
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