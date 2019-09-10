Сенцов прокомментировал процесс переговоров об обмене

Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

По словам бывшего политзаключенного, обмен не был случайным или спонтанным

Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов отметил, что все эти годы велись переговоры относительно обмена. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко, передает РБК-Украина.

По его словам, предыдущая администрация много работала для того, чтобы состоялся обмен.

"Обмен не случайный и не спонтанный, работа все эти годы велась. И вся предыдущая администрация много работали", - сообщил Сенцов.

Также он отметил, что с приходом новой власти есть возможность перезапустить отношения между Украиной и Россией.

"С приходом новой власти есть шанс перезагрузить отношения. 100 лет переговоров лучше, чем один день войны. То, что РФ хочет мира - не верьте в это. Я не верю. Я все эти годы старался быть в информационной повестке происходящего. Я читал "Новую газету". Благодаря ей я узнавал, что происходит в Украине", - заявил бывший политзаключенный.

На вопрос почему так долго длился обмен Сенцов ответил, что президент РФ Владимир Путин хотел получить свое, ведь его интересуют только его амбиции.



"Они терористы, эта система заднюю не сдает. Путин хотел свое получить. Не людей, ему интересны свои амбиции. Я рад, что мы им не уступили. Были обмены, тяжело с Путиным торговаться, я сам понимаю. Я рад, что обмен состоялся, все в свое время происходит", - отметил Олег Сенцов.

Напомним, украинский политзаключенных Олег Сенцов не имеет претензий к Геннадию Афанасьеву, на показаниях которого, в частности, строилось дело против него.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Олег Сенцов заявил, что вопрос относительно его политической жизни для него остается открытым. Однако он будет стараться сделать все возможное для украинского народа.

Кроме того, Олег Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом обозначив, что буквально воспринимать его слова не стоит. Также он отметил, что будет жить в Киеве.