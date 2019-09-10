Сенцов: питання політичного майбутнього залишається відкритим

Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Сенцов заявив, що жоден український політик не зв'язувався з ним

Звільнений в рамках обміну полоненими український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що жоден політик не зв'язувався з ним за 5 років, які він провів в ув'язненні на території Російської Федерації. Про це він заявив на спільній прес-конференції з Олександром Кольченко, передає РБК-Україна.

За його словами, питання щодо його політичного життя для нього залишається відкритим.

"Що стосується мого життя, можливо, політичній для мене самого питання залишається відкритим. Звичайно, так вийшло, що я людина не публічна, життя вивела. Я відчуваю відповідальність перед народом і країною і буду робити все, що в моїх силах для свого народу", - зазначив Сенцов.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, колишні українські політичні в'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко дають спільну прес-конференцію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що український політв'язнів Олег Сенцов не має претензій до Геннадія Афанасьєву, на свідченнях якого, зокрема, будувалося справу проти нього.

Зазначимо, Олег Сенцов і Олександр Кольченко повернулися в Україну в рамках великого обміну полоненими 7 вересня. Режисера Сенцова в Російській Федерації засудили до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання в окупованому Криму".