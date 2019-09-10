Сенцов прокоментував свідчення Афанасьєва проти нього

Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Сенцов заявив, що Афанасьєв "в якійсь мірі" реабілітувався

Український політв'язнів Олег Сенцов не має претензій до Геннадія Афанасьєва, на свідченнях якого, зокрема, будувалася справа проти нього. Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він не ображається ані на Афанасьєва, ані на Олексія Чернія.

"У мене немає жодних образ і претензій щодо Афанасьєва і Чернія. Гена зміг в якійсь мірі реабілітуватися, Черній на волі. У мене немає до них претензій, але це не зобов'язує мене з ними спілкуватися", - зазначив Сенцов.

Нагадаємо, Афанасьєва звільнили з російської в'язниці у червні 2016 року. Його затримали після анексії Криму в травні 2014 року. Російські спецслужби звинуватили його в тому, що він разом з Олегом Сенцовим, Олексієм Чернієм і Олександром Кольченком планували підірвати пам'ятник Леніну на Вокзальній площі і меморіал "Вічного вогню".

На допитах Афанасьєв заявляв, що Сенцов організував діяльність по боротьбі за вихід анексованого Криму з-під контролю Росії та хотів підірвати пам'ятник Леніну, але перша спроба не вдалася. На наступних допитах Афанасьєв стверджував, що Сенцов хотів спалити офіс "Російського єдності" і Партії регіонів у Сімферополі.

Раніше також повідомлялося, що Сенцова і Кольченка викликатимуть в українську прокуратуру. До цього у справі про викрадення російськими окупаційною владою фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення Афанасьєв і активіст, якому вдалося втекти з півострова, Микита Боркін.