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Сенцов ще знаходиться в Бутирському ізоляторі

Новини » Політика    30.08.2019 - 12:17
Сенцов ще знаходиться в Бутирському ізоляторі
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Дана інформація суворо конфіденційна

Український режисер Олег Сенцов все ще знаходиться в Бутирському ізоляторі. Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляється, дана інформація суворо конфіденційна і журналісти не могли його знайти, оскільки він поміщений в спецблок Бутирськіої в'язниці.

"Він ще вчора був поміщений в спецблок Бутирського ізолятора, відомого як СІЗО-2, і як і раніше знаходиться там", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, екс-нардеп Мустафа Найєм повідомив, що український режисер і політв'язень Олег Сенцов включений в список на обмін полонених.

Вчора заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз підтвердив інформацію, що український політв'язень Олег Сенцов уже в Москві. Як повідомлялося, Сенцов етапований з колонії у Ямало-Ненецькому АТ в Москву. РосЗМІ писали, що приміщення Сенцова в СІЗО Москви може бути в рамках підготовки до обміну.

Нагадаємо, "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляло, що обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією переноситься на наступний тиждень.

Крім цього, адвокат росіян, засуджених в Україні, Валентин Рибін стверджує, що українська сторона не встигла оформити всі необхідні процедури, обмін полоненими переноситься на 3 вересня. За його словами, утримувані в Україні росіяни залишаються у слідчому ізоляторі.

Обмін утримуваними між Україною і РФ: усі подробиці Обмін полоненими переноситься на наступний тиждень
Новини України обмін полоненимиОлег Сенцов
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