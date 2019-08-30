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Ув'язнені росіяни залишаються в СІЗО, обмін переноситься, - адвокат

Новини » Політика    30.08.2019 - 08:17
Ув'язнені росіяни залишаються в СІЗО, обмін переноситься, - адвокат
Фото: Валентин Рибін (facebook.com/valadvocat)

Обмін полоненими можуть перенести на 3 вересня

Російські громадяни, яких в рамках великого обміну полоненими готують до передачі РФ, досі залишаються в СІЗО. Про це заявив адвокат ув'язнених Валентин Рибін, передають російські ЗМІ.

За його словами, утримувані в Україні залишаються в слідчому ізоляторі.

"Мені поки невідомо, що вони сьогодні взагалі рухаються на обмін", - заявив Рибін.

Він також додав, що обмін, імовірно, відбудеться у вівторок - 3 вересня. Відзначимо, за непідтвердженою інформацією, процес обміну полоненими вже почався, а українські політв'язні вже сьогодні можуть прибути до Києва.

Нагадаємо, раніше Рибін стверджував, що в обміні полоненими між Україною і Росією візьмуть участь 12 росіян. Він також зазначив, що Україна за станом на 29 серпня ще не виконала всі юридичні формальності, необхідні для обміну.

Російське видання "Комерсант" писало, що Москва розглядає кілька варіантів обміну з Україною, серед яких - передача в'язнів Києву для подальшого відбуття покарання. У той же час не виключається, що президент Володимир Путін все-таки помилує засуджених українців.

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Новини України Російська Федераціяобмін полоненимиадвокат
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