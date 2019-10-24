Сент-Етьєн - Олександрія: де дивитися матч

Фото: гравці "Олександрії" на стадіоні в Сент-Етьєні (twitter.com/ASSEofficiel)

Де і коли почнеться поєдинок 3 туру групового етапу Ліги Європи

"Олександрія" на виїзді зустрінеться з французьким "Сент-Етьєном" в третьому турі групового етапу Ліги Європи. Букмекери віддають перевагу в майбутньому матчі господарям поля.

24 жовтня 19:55

Сент-Етьєн, стадіон "Жоффруа Гишар"

Матч третього туру групового етапу Ліги Європи, в якому зустрінуться "Сент-Етьєн" і "Олександрія", відбудеться в четвер, 24 жовтня, на стадіоні на стадіоні "Жоффруа Гишар" в однойменному з французьким клубом місті.

У прямому ефірі гру на території України можна буде подивитися на каналі "Футбол 2". Час початку зустрічі - 19:55 за київським часом.

Суперники однаково почали груповий етап: поразка в першому турі та нічия - в другому. Дебютанти груповій стадії "Олександрія" спочатку поступилися на виїзді "Вольфсбургу" (1:3), після чого добилися домашньої нічиєї з "Гентом" (1:1). "Сент-Етьєн" же навпаки: стартував з гостьової поразки від бельгійців (2:3), а потім поділив будинку очки з німецькою командою (1:1).

Таким чином, в обох команд по одному набраному очку, але французи розташовуються в таблиці вище завдяки кращій різниці забитих-пропущених м'ячів.