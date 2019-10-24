ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сент-Этьен - Александрия: где смотреть матч

Новости » Спорт    24.10.2019 - 16:51
Сент-Этьен - Александрия: где смотреть матч
Фото: игроки "Александрии" на стадионе в Сент-Этьене (twitter.com/ASSEofficiel)

Где и когда начнется поединок 3 тура группового этапа Лиги Европы

"Александрия" на выезде встретится с французским "Сент-Этьеном" в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем матче хозяевам поля.

24 октября 19:55
Сент-Этьен, стадион "Жоффруа Гишар"

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся "Сент-Этьен" и "Александрия", состоится в четверг, 24 октября, на стадионе на стадионе "Жоффруа Гишар" в одноименном с французским клубом городе.

В прямом эфире игру на территории Украины можно будет посмотреть на канале "Футбол 2". Время начала встречи - 19:55 по киевскому времени.

Соперники одинаково начали групповой этап: поражение в первом туре и ничья - во втором. Дебютанты групповой стадии "Александрия" сначала уступили на выезде "Вольфсбургу" (1:3), после чего добились домашней ничьей с "Гентом" (1:1). "Сент-Этьен" же наоборот: стартовал с гостевого поражения от бельгийцев (2:3), а затем поделил дома очки с немецкой командой (1:1).

Таким образом, у обеих команд по одному набранному очку, но французы располагаются в таблице выше за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей.

Сент-Этьен - Александрия: анонс матча "Копенгаген" отправился на матч с "Динамо" в составе 20 футболистов
Новости Украины Лига Европыонлайн-трансляцияонлайнтрансляцияАлександриягрупповой раунд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь