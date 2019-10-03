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"Олександрія" добилася нічиєї з "Гентом" в домашньому матчі Ліги Європи

Новини » Спорт    03.10.2019 - 21:44
"Олександрія" добилася нічиєї з "Гентом" в домашньому матчі Ліги Європи
Фото: "Олександрія" - "Гент" (twitter.com/FCO1948)

Український клуб завоював перші очки

"Олександрія" зіграла у результативну внічию з бельгійським "Гентом" в матчі 2 туру групового раунду Ліги Європи. Поєдинок на "Арені Львів" у Львові завершився з рахунком 1:1.

Олександрійці створили момент на першій же хвилині матчу. Удар головою Валерія Лучкевича прийшовся прямо у воротаря гостей. Однак все ж "Генту" вдалося швидко відкрити рахунок - на 6 хвилині відзначився Лоран Депуатр. До кінця першого тайму команди обмінялися небезпечними ударами.

Українці тиснули на ворота суперника і у другому таймі. Нарешті свого александрійці заслужено добилися на 60 хвилині - Артем Сітало зрівняв рахунок у грі і встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Таким чином "Олександрія" завоювала перші очки в Лізі Європи.

Інші учасники групи I "Сент-Етьєн" і "Вольфсбург" також зіграли внічию - 1:1

Нагадаємо, підопічні Володимира Шарана дебютували в груповому етапі турніру з поразки від німецької команди - 1:3. Бельгійці в стартовому турі забезпечили собі перемогу над французьким клубом з рахунком 3:2.

"Вольфсбург" і "Гент" лідирують у квартеті, у "Олександрії" і "Сент-Етьєна" по одному очку.

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