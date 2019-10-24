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Сент-Етьєн - Олександрія: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    24.10.2019 - 12:24
Сент-Етьєн - Олександрія: прогноз букмекерів
Фото: гравці "Сент-Етьєна" перед грою з "Олександрією" (twitter.com/ASSEofficiel)

Фахівці вважають фаворитом французький клуб

Українська "Олександрія" проведе матч 3 туру групового етапу Ліги Європи на виїзді проти французького "Сент-Етьєна". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

24 жовтня 19:55
Сент-Етьєні, стадіон "Жоффруа Гишар"

На думку букмекерів, у майбутній зустрічі суттєву перевагу у господарів поля. Тріумф французької команди оцінюється в 1,45, тоді як на успіх олександрійців можна поставити з коефіцієнтом 7,50. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 4,33.

Суперники однаково почали груповий етап: поразка в першому турі та нічия - в другому. Дебютанти груповій стадії "Олександрія" спочатку поступилися на виїзді "Вольфсбургу" (1:3), після чого добилися домашньої нічиєї з "Гентом" (1:1). "Сент-Етьєн" же навпаки: стартував з гостьової поразки від бельгійців (2:3), а потім поділив будинку очки з німецькою командою (1:1).

Таким чином, в обох команд по одному набраному очку, але французи розташовуються в таблиці вище завдяки кращій різниці забитих-пропущених м'ячів.

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