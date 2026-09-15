Сенсорный MacBook и дешевый iPhone 18e: Apple готовит грандиозный релиз 16 новинок
Apple готовит минимум 16 новых устройств, релиз которых запланирован на конечный период 2026 года и первую половину 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Марка Гурмана для Bloomberg.
Релизы до конца 2026 года
Основной упор во второй половине текущего года в Купертино сделан на расширении экосистемы умного дома с системным ИИ, а также на переводе компьютеров и планшетов на новые технологии экранов.
HomePod mini с Siri AI: обновление компактной колонки с поддержкой искусственного интеллекта.
Apple TV с Siri AI: медиаплеер с расширенными AI-возможностями для управления контентом.
Apple Home Hub tablet: специализированный планшет-хаб для централизованного управления умным домом.
Touch Screen MacBook Pro: первый профессиональный ноутбук Apple с сенсорным дисплеем.
14-дюймовый MacBook Pro (M6): обновление базовой Pro-модели на свежем процессоре серии M6.
iMac (M6): обновленный моноблок с чипом нового поколения.
iPad mini с OLED: компактный планшет, который наконец-то получит OLED-матрицу.
Релизы первой половины 2027 года
Первая половина 2027 станет периодом массового перехода линеек iPad и MacBook на новые поколения процессоров (M5, M6, A19 Pro), а также презентации следующего поколения смартфонов.
MacBook Air (M6): ультратонкий ноутбук на базе чипа M6.
MacBook Neo (A19 Pro): новая, более доступная или экспериментальная модель на базе мобильного процессора.
Базовый iPad с Siri AI: доступный планшет, релиз которого задерживали до финализации обновленной системы Siri.
iPad Pro (M6): флагманские планшеты, которые получат релиз в рамках обычного 18-месячного цикла обновления.
iPad Air (M5 и OLED): среднебюджетный планшет, который получит чип M5 и более качественный OLED-экран.
iPhone 18 и iPhone 18e: базовое новое поколение смартфонов вместе с более доступной версией "e".
iPhone Air 2: второе поколение ультратонкого смартфона.
Обновлены Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C): стилусы с аппаратной адаптацией под новые типы экранов и формат iPhone Duo.
Большинство анонсов полностью соответствует традиционным расписаниям разработки Apple, где выход базовых продуктов, таких как iPad или Apple TV, часто привязывают к завершению разработки соответствующих программных ИИ-функций.