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Сенсорный MacBook и дешевый iPhone 18e: Apple готовит грандиозный релиз 16 новинок

13:19 15.09.2026 Вт
2 мин
ШИ-экосистема Купертино масштабно развивается
aimg Ольга Завада
Сенсорный MacBook и дешевый iPhone 18e: Apple готовит грандиозный релиз 16 новинок Техногигант готовит технопрорыв, который охватит 2026-27 годы (фото: Unsplash)
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Apple готовит минимум 16 новых устройств, релиз которых запланирован на конечный период 2026 года и первую половину 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Марка Гурмана для Bloomberg.

Релизы до конца 2026 года

Основной упор во второй половине текущего года в Купертино сделан на расширении экосистемы умного дома с системным ИИ, а также на переводе компьютеров и планшетов на новые технологии экранов.

HomePod mini с Siri AI: обновление компактной колонки с поддержкой искусственного интеллекта.

Apple TV с Siri AI: медиаплеер с расширенными AI-возможностями для управления контентом.

Apple Home Hub tablet: специализированный планшет-хаб для централизованного управления умным домом.

Touch Screen MacBook Pro: первый профессиональный ноутбук Apple с сенсорным дисплеем.

14-дюймовый MacBook Pro (M6): обновление базовой Pro-модели на свежем процессоре серии M6.

iMac (M6): обновленный моноблок с чипом нового поколения.

iPad mini с OLED: компактный планшет, который наконец-то получит OLED-матрицу.

Читайте больше: Провал предзаказов или ставка на Duo: почему новые iPhone 18 покупают без ажиотажа

Релизы первой половины 2027 года

Первая половина 2027 станет периодом массового перехода линеек iPad и MacBook на новые поколения процессоров (M5, M6, A19 Pro), а также презентации следующего поколения смартфонов.

MacBook Air (M6): ультратонкий ноутбук на базе чипа M6.

MacBook Neo (A19 Pro): новая, более доступная или экспериментальная модель на базе мобильного процессора.

Базовый iPad с Siri AI: доступный планшет, релиз которого задерживали до финализации обновленной системы Siri.

iPad Pro (M6): флагманские планшеты, которые получат релиз в рамках обычного 18-месячного цикла обновления.

iPad Air (M5 и OLED): среднебюджетный планшет, который получит чип M5 и более качественный OLED-экран.

iPhone 18 и iPhone 18e: базовое новое поколение смартфонов вместе с более доступной версией "e".

iPhone Air 2: второе поколение ультратонкого смартфона.

Обновлены Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C): стилусы с аппаратной адаптацией под новые типы экранов и формат iPhone Duo.

Большинство анонсов полностью соответствует традиционным расписаниям разработки Apple, где выход базовых продуктов, таких как iPad или Apple TV, часто привязывают к завершению разработки соответствующих программных ИИ-функций.

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