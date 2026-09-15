Сенсорний MacBook та дешевий iPhone 18e: Apple готує грандіозний реліз 16 новинок

Apple готує щонайменше 16 нових пристроїв, реліз яких запланований на кінцевий період 2026 року та першу половину 2027 року.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт Марка Гурмана для Bloomberg .

Релізи до кінця 2026 року

Основний акцент у другій половині поточного року у Купертіно зроблено на розширенні екосистеми розумного дому із системним ШІ, а також на переведенні комп'ютерів і планшетів на нові технології екранів.

HomePod mini із Siri AI: оновлення компактної колонки з підтримкою штучного інтелекту.

Apple TV із Siri AI: медіаплеєр із розширеними AI-можливостями для керування контентом.

Apple Home Hub tablet: спеціалізований планшет-хаб для централізованого керування розумним домом.

Touch Screen MacBook Pro: перший професійний ноутбук Apple із сенсорним дисплеєм.

14-дюймовий MacBook Pro (M6): оновлення базової Pro-моделі на свіжому процесорі серії M6.

iMac (M6): оновлений моноблок із чипом нового покоління.

iPad mini з OLED: компактний планшет, який нарешті отримає OLED-матрицю.

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Релізи у першій половині 2027 року

Перша половина 2027 року стане періодом масового переходу лінійок iPad та MacBook на нові покоління процесорів (M5, M6, A19 Pro), а також презентації наступного покоління смартфонів.

MacBook Air (M6): ультратонкий ноутбук на базі чипа M6.

MacBook Neo (A19 Pro): нова, доступніша або експериментальна модель на базі мобільного процесора.

Базовий iPad із Siri AI: доступний планшет, реліз якого затримували до фіналізації оновленої системи Siri.

iPad Pro (M6): флагманські планшети, які отримають реліз у рамках звичного 18-місячного циклу оновлення.

iPad Air (M5 та OLED): середньобюджетний планшет, який отримає чип M5 і якісніший OLED-екран.

iPhone 18 та iPhone 18e: базове нове покоління смартфонів разом із доступнішою версією "e".

iPhone Air 2: друге покоління ультратонкого смартфона.

Оновлені Apple Pencil Pro та Apple Pencil (USB-C): стилуси з апаратною адаптацією під нові типи екранів та формат iPhone Duo.

Більшість анонсів повністю відповідає традиційним розкладам розробки Apple, де вихід базових продуктів, як-от iPad чи Apple TV, часто прив'язують до завершення розробки відповідних програмних ШЫ-функцій.