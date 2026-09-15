Зеленский: еще один перехватчик реактивных "Шахедов" прошел испытания

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о докладе главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о новом шаге украинских производителей.

"Есть успешное испытание еще одного перехватчика против российских реактивных дронов. "Шахед" был успешно поражен, но надо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работу продолжаем - еще нужно время", - отметил президент.

Зеленский добавил, что говорил с Драпатым о дальнейших военных операциях и дальнобойных ударах.

"Вместе с Евгением Хмарой (министр обороны Украины, - ред.) и главнокомандующим ВСУ определили следующие приоритетные цели, необходимый для этого объем средств, мероприятия подготовки. Результаты по дальнобойному влиянию на российскую нефтяную основу войны достаточно весомы, и именно это добавляет необходимого потенциала дипломатии", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что Украина готова к деэскалационным шагам, но партнеры должны обеспечить "честность России в реализации ее деэскалационных шагов в отношении нашей критической инфраструктуры - долгосрочно и надежно".