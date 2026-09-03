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К Sense Bank вопросов меньше всего: в НБУ рассказали о проверке движения средств для залогов в ВАКС

10:51 03.09.2026 Чт
2 мин
Нацбанк пока не нашел подтверждения обхода установленных ограничений
aimg Юлия Бойко
К Sense Bank вопросов меньше всего: в НБУ рассказали о проверке движения средств для залогов в ВАКС В НБУ рассказали о проверке Sense Bank (фото: РБК-Украина)
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Национальный банк Украины не установил, что Sense Bank был единственным или основным банком, через который проходили средства для внесения залогов в ВАКС. К некоторым другим банкам у регулятора вопросов даже больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника во время заседания Временной следственной комиссии.

Как НБУ проверяет движение средств для залогов

По словам Олейника, НБУ проводит четыре внеплановых проверки банков, которые упоминались в так называемых "пленках" по делу НАБУ и через которые потенциально могли проходить средства для внесения залогов.

Регулятор проследил движение средств в цепях платежей, связанных с внесением залогов в Высший антикоррупционный суд, на четырех уровнях.

"Если коротко, я вам скажу, что через Sense весь залог не проводился. Мы провели анализ сейчас до четвертого колена - то есть от ВАКС: кто переводил на ВАКС, кто переводил тем, кто переводил на ВАКС, и так далее", - заявил Олейник.

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По его словам, в этих цепях НБУ пока не нашел наличных операций. В то же время, регулятор нашел другие банки, к которым возникают вопросы.

"Мы в этих четырех коленах нашли, что есть другие банки, к которым есть не меньше вопросов, чем к Sense, а к некоторым - даже больше", - отметил замглавы НБУ.

Что установили по Sense Bank

Олейник подчеркнул, что НБУ пока не обнаружил технического или технологического "окна", которое могло бы использоваться для обхода установленных ограничений.

Регулятор продолжает проверять системы, которыми пользуется Sense Bank. Также НБУ требует от банка и аудитора EY проверить доступ к автоматизированным банковским системам.

По словам Олейника, в банке параллельно продолжается служебное расследование. НБУ допускает, что могло иметь место содействие в открытии счетов, однако пока не может подтвердить, что кто-то целенаправленно отключал установленные ограничения.

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Таким образом, проведенный анализ пока не подтверждает, что именно Sense Bank являлся единственным или основным банком, через который могли осуществляться соответствующие операции.

Ранее в НБУ обнародовали результаты рассмотрения отчета о надзорных действиях по Sense Bank в 2022-2026 годах. Регулятор заявил, что банк в последние годы находился под усиленным наблюдением.

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