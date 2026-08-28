В НБУ рассказали о прошлых проверках Sense Bank и нарушениях

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал результаты рассмотрения отчета о надзорных действиях по Sense Bank в 2022–2026 годах. Регулятор заявил, что банк в последние годы находился под усиленным наблюдением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НБУ .

Правление Нацбанка поддержало действия независимых антикоррупционных органов и заявило о заинтересованности в полном и беспристрастном установлении всех обстоятельств по делу. В НБУ подчеркнули, что необходимым условием для этого является максимальная открытость и прозрачность всех сторон.

Какие действия осуществлял НБУ по Sense Bank

По данным НБУ, в течение последних лет, в частности после национализации банка, Sense Bank находился под усиленным наблюдением . Регулятор регулярно проверял соблюдение банком требований финансового мониторинга, банковского, валютного и санкционного законодательства, а также применял меры воздействия – штрафы и письменные оговорки.

В НБУ отметили, что в период с конца 2022-го по 2026 год Комитет принял более 100 решений, касавшихся Sense Bank. По результатам надзорных мероприятий регулятор направил 21 сообщения в правоохранительные органы, Государственную налоговую службу и Госфинмониторинг.

В частности, НБУ провел три инспекционные проверки банка по соблюдению требований банковского законодательства, шесть проверок в сфере финансового мониторинга и еще три по соблюдению санкционного и валютного законодательства.

Проверка выявила конфиденциальные протоколы

Как отметили в Нацбанке, именно вторая инспекционная проверка, завершенная в апреле 2025 года, обнаружила значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных или тайных протоколов коллегиальных органов Sense Bank. Об этом НБУ также сообщил правоохранительным органам.

28 мая 2026 года регулятор проинформировал владельца банка в лице Министерства финансов Украины и членов Временной следственной комиссии о ходе административных производств относительно председателя правления Sense Bank Алексея Ступака и председателя наблюдательного совета Николая Гладышенко.

Ситуация изменилась после того, как 19 августа НАБУ обнародовало новые материалы досудебного расследования операции "Форест Гамп". В них, по данным НБУ, содержалась непосредственно зафиксированная коммуникация Гладышенко с третьим лицом.

Это стало основанием для безотлагательного решения Комитета по оценке главы наблюдательного совета Sense Bank. Кроме того, НБУ приступил к внеплановым проверкам банка для изучения фактов возможного вмешательства в работу автоматизированной банковской системы.

НБУ требует изменений в руководстве и корпоративном управлении

19 августа Комитет принял решение о несоответствии Николая Гладышенко квалификационным требованиям по независимости. После этого НБУ обнародовал требование к правительству безотлагательно прекратить его полномочия как главы наблюдательного совета Sense Bank.

24 августа Sense Bank в ответ на обращение регулятора приступил к служебному расследованию с привлечением специалистов по ИТ, финансовому мониторингу, комплаенсу и внутреннему аудиту.