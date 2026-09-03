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До Sense Bank питань найменше: в НБУ розповіли про перевірку руху коштів для застав у ВАКС

10:51 03.09.2026 Чт
2 хв
Нацбанк поки не знайшов підтверджень обходу встановлених обмежень
aimg Юлія Бойко
До Sense Bank питань найменше: в НБУ розповіли про перевірку руху коштів для застав у ВАКС В НБУ розповіли про перевірку Sense Bank (фото: РБК-Україна)
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Національний банк України наразі не встановив, що Sense Bank був єдиним або основним банком, через який проходили кошти для внесення застав у ВАКС. До деяких інших банків у регулятора питань навіть більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Дмитра Олійника під час засідання Тимчасової слідчої комісії.

Як НБУ перевіряє рух коштів для застав

За словами Олійника, НБУ проводить чотири позапланові перевірки банків, які згадувалися у так званих "плівках" у справі НАБУ і через які потенційно могли проходити кошти для внесення застав.

Регулятор простежив рух коштів у ланцюгах платежів, пов'язаних із внесенням застав до Вищого антикорупційного суду, на чотирьох рівнях.

"Якщо коротко, я вам скажу, що через Sense вся застава не проводилася. Ми провели аналіз зараз до четвертого коліна - тобто від ВАКС: хто переказував на ВАКС, хто переказував тим, хто переказував на ВАКС, і так далі", - заявив Олійник.

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За його словами, у цих ланцюгах НБУ наразі не виявив готівкових операцій. Водночас регулятор знайшов інші банки, до яких виникають питання.

"Ми в цих чотирьох колінах знайшли, що є інші банки, до яких є не менше питань, ніж до Sense, а до деяких - навіть більше", - зазначив заступник голови НБУ.

Що встановили щодо Sense Bank

Олійник наголосив, що НБУ наразі не виявив технічного чи технологічного "вікна", яке могло б використовуватися для обходу встановлених обмежень.

Регулятор продовжує перевіряти системи, якими користується Sense Bank. Також НБУ вимагає від банку та аудитора EY перевірити доступ до автоматизованих банківських систем.

За словами Олійника, у банку паралельно триває службове розслідування. НБУ допускає, що могло мати місце сприяння у відкритті рахунків, однак наразі не може підтвердити, що хтось цілеспрямовано відключав встановлені обмеження.

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Таким чином, проведений аналіз поки не підтверджує, що саме Sense Bank був єдиним або основним банком, через який могли здійснюватися відповідні операції.

Раніше в НБУ оприлюднили результати розгляду звіту про наглядові дії щодо Sense Bank у 2022-2026 роках. Регулятор заявив, що банк протягом останніх років перебував під посиленим наглядом.

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