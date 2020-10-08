Сенатори США закликають ввести санкції проти Туреччини через С-400

Фото: ЗРК С-400 (з відкритих джеред)

Сенатори демократ Кріс Ван Холлен і республіканець Джеймс Ленкфорд закликали Держдепартамент США ввести санкції проти Туреччини в зв'язку з планованими випробуваннями російських ЗРК С-400. Відповідне послання законодавці відправили держсекретареві Майклу Помпео.

Лист опубліковано на сайті Ван Холлена.

"Ми стурбовані в зв'язку з повідомленнями про активацію Туреччиною радарів системи С-400 для виявлення винищувачів американського виробництва F-16, які поверталися в кінці серпня з навчань Франції, Італії, Греції та Кіпру, присвячених агресії Туреччини в Східному Середземномор'ї. Ми знову закликаємо ввести санкції проти Туреччини, як вимагається законом (Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій, - ред.)", - йдеться в листі.

Ван Холлен і Ленкфорд зазначають, що на сьогодні адміністрація президента США не наклала санкції на Туреччину за купівлю С-400, а повідомлення про активацію радарів С-400 "ясно показують, що Туреччина не має наміру відмовлятися від цієї системи".

"Повільні темпи, з якими міністерство оборони намагається виключити Туреччину з ланцюжка поставок F-35, безсумнівно, додали сміливості Ердогану. Недавнє повідомлення Туреччині про активацію системи С-400 для виявлення американського F-16 підкреслює нашу серйозну стурбованість з приводу здатності Росії отримати доступ до конфіденційних даних", - йдеться в листі.

Сенатори просять на 14-жовтня надати інформацію про те чи, активізувалася система для виявлення американських літаків, які поверталися з навчань.

Законодавці хочуть отримати відповідь на питання, чи впроваджувала Туреччина систему зв'язку стандарту Link-16 (тактичний канал передачі даних НАТО, - ред.), в російські С-400, і чи може це дозволити Росії шпигувати за союзниками по НАТО.

Нагадаємо, що Туреччина, яка є членом НАТО, в 2018 році закупила у Росії системи ППО С-400. У Держдепі США заявили, що Туреччина не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.

Пізніше з'явилася інформація, що Туреччина має намір передати на вивчення США зенітні ракетні системи С-400, куплені нею у Росії, щоб контролювати можливий збиток від покупки озброєння у Росії.

У червні цього року члени Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроект, який пропонує ввести санкції проти Туреччини через набуття нею російських систем ППО С-400 всупереч принципам НАТО і закликам союзників.