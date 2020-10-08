Сенаторы США призывают ввести санкции против Турции из-за С-400

Фото: ЗРК С-400 (из открытых источников)

Сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Джеймс Лэнкфорд призвали Госдепартамент США ввести санкции против Турции в связи с планируемыми испытаниями российских ЗРК С-400. Соответствующее послание законодатели отправили госсекретарю Майклу Помпео.

Письмо опубликовано на сайте Ван Холлена.

"Мы обеспокоены в связи с сообщениями об активации Турцией радаров системы С-400 для обнаружения истребителей американского производства F-16, возвращавшихся в конце августа с учений Франции, Италии, Греции и Кипра, посвященных агрессии Турции в Восточном Средиземноморье. Мы вновь призываем ввести санкции против Турции, как требуется законом (О противодействии противникам Америки посредством санкций, - ред.)", - говорится в письме.

Сенаторы Ван Холлен і Лэнкфорд отмечают, что на сегодняшний день администрация президента США не наложила санкции на Турцию за покупку С-400, а с ообщения об активации радаров С-400 "ясно показывают, что Турция не намерена отказываться от этой системы".

"Медленные темпы, с которыми министерство обороны пытается исключить Турцию из цепочки поставок F-35, несомненно, придали смелости Эрдогану. Недавнее сообщение Турции об активации системы С-400 для обнаружения американского F-16 подчеркивает нашу серьезную обеспокоенность по поводу способности России получить доступ к конфиденциальным данным", - говорится в письме.

Сенаторы запросили к 14 октября предоставить информацию о том, активировалась ли система для обнаружения возвращавшихся с учений самолетов.

Кроме того, законодатели хотят получить ответ на вопрос, внедряла ли Турция систему связи стандарта Link-16 (тактический канал передачи данных НАТО, - ред.), в российские С-400, и может ли это позволить России шпионить за союзниками по НАТО.

Напомним, что Турция, которая является членом НАТО, в 2018 году закупила у России системы ПВО С-400. В Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.

Позже появилась информация, что Турция собирается передать на изучение США зенитные ракетные системы С-400, купленные ею у России, чтобы контролировать возможный ущерб от покупки вооружения у России.

В июне этого года члены Конгресса США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предлагает ввести санкции против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400 вопреки принципам НАТО и призывов союзников.