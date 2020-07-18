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США розглянуть санкції для Туреччини за покупку російської військової техніки

США, Субота 18 липня 2020 05:29
США розглянуть санкції для Туреччини за покупку російської військової техніки
Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)
Автор: Артур Родивилов

У Конгрес вже внесли законопроект про санкції за покупку С-400

Конгресмени США внесли на розгляд законопроєкт, який пропонує введення санкцій проти Туреччини через набуття нею російських зенітних ракетних систем С-400. Анкара проігнорувала попередження НАТО.

Про це повідомляється на сайті Конгресу.

Пояснюючи необхідність прийняти закон «Про протидію експорту озброєнь Росії», республіканець Адам Кинзингер заявив, що Туреччина проігнорувала попередження своїх партнерів по НАТО про неприпустимість купівлі озброєння російського виробництва і повинна відповісти за це.

"Ми повинні дуже чітко показати, що не станемо терпіти такі дії і що вони потягнуть за собою серйозні наслідки. Наш законопроект зробить дії Туреччини караними", - зауважив конгресмен, заява якого опубліковано на його сайті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не відмовиться від російських С-400. За його словами, Туреччина купила у Росії ЗРК щоб використовувати їх. Також Ердоган повідомив, що на даний момент турецькі військові проходять навчання по використанню С-400 в Росії.

Також повідомлялося, що Конгрес США пригрозили Туреччини санкціями, якщо Анкара не відмовиться від поставок російських зенітних ракетних комплексів С-400. Як заявив голова комітету у закордонних справах Сенату США Джеймс Ріш, у Вашингтоні продовжать розгляд питання про введення санкцій проти Анкари, якщо вона не відмовиться від С-400.

Зазначимо, Штати закликають всіх союзників і партнерів відмовитися від угод з Росією, зокрема від планів придбання систем ППО С-400.

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