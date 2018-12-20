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Туреччина передасть США російські С-400, - Bloomberg

Новини » Політика    20.12.2018 - 08:23
Туреччина передасть США російські С-400, - Bloomberg
Фото: російські С-400 (wikipedia.org)

Американські техніки зможуть вивчити російські зенітні ракетні системи

Туреччина передасть на вивчення США куплені російські зенітні ракетні системи С-400, щоб контролювати можливий збиток від покупки озброєння в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що два знайомих з ситуацією джерела Bloomberg допускають передачу З-400 американським фахівцям. Інші деталі можливої передачі зенітних комплексів не повідомляються. У той же час, за їх словами, Туреччина висунула таку ідею "останніми тижнями".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдеп США схвалив продаж Туреччині ракетних комплексів. У Білому домі поки відмовляються коментувати угоду. Передбачається, що постачання комплексів Patriot збільшать оборонні можливості турецької армії, а також союзників по НАТО. У США також вважають, що пропонована угода не змінить базовий військовий баланс в регіоні.

Відзначимо, в березні стало відомо, що Туреччина купила російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Тоді Вашингтон заявив, що Анкара не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.

 

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