Туреччина передасть США російські С-400, - Bloomberg

Фото: російські С-400 (wikipedia.org)

Американські техніки зможуть вивчити російські зенітні ракетні системи

Туреччина передасть на вивчення США куплені російські зенітні ракетні системи С-400, щоб контролювати можливий збиток від покупки озброєння в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що два знайомих з ситуацією джерела Bloomberg допускають передачу З-400 американським фахівцям. Інші деталі можливої передачі зенітних комплексів не повідомляються. У той же час, за їх словами, Туреччина висунула таку ідею "останніми тижнями".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдеп США схвалив продаж Туреччині ракетних комплексів. У Білому домі поки відмовляються коментувати угоду. Передбачається, що постачання комплексів Patriot збільшать оборонні можливості турецької армії, а також союзників по НАТО. У США також вважають, що пропонована угода не змінить базовий військовий баланс в регіоні.

Відзначимо, в березні стало відомо, що Туреччина купила російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Тоді Вашингтон заявив, що Анкара не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.