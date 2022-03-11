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Сенатори США закликали Байдена відправити польські військові літаки в Україну

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Вашингтон, П'ятниця 11 березня 2022 04:05
Сенатори США закликали Байдена відправити польські військові літаки в Україну Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сенатори-республіканці закликали президент США Джо Байдена змінити рішення і дозволити Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 для боротьби з російським вторгненням. Лист до американського лідера підписали 40 парламентаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

"Досить говорити. Люди вмирають. Надішліть їм (Україні - ред.) літаки, які їм потрібні", - цитує видання заяву сенатора Мітта Ромні.

Сенатори відкинули побоювання Пентагону про те, що передача літаків через НАТО буде розглядатися Росією як провокація, в той час, як США вже посилають Україні зенітно-ракетні комплекси та іншу військову техніку.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що не підтримують рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29.

Відзначимо, Польща просила США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.

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