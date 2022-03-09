США не підтримують передачу Україні МіГ-29, але готові надати системи ППО

США не підтримують рішення Польщі передати Україні МіГ-29. У Пентагоні вважають, що найкращим варіантом було б надання їй не бойових літаків, а систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретар Пентагону Джона Кірбі.

За його словами, союзники по НАТО проводять дискусії щодо посилення ППО України.

"Альтернативні варіанти - працювати з іншими союзниками і партнерами, у яких можуть бути додаткові системи і можливості у сфері протиповітряної оборони, які можуть надати їх Україні. Ми проводимо дискусії з багатьма країнами про це", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що, на думку Пентагону, передача Україні додаткових літаків не принесе користі і їй самій, оскільки може призвести до ще більшої ескалації конфлікту з Росією.