США не підтримують передачу Україні МіГ-29, але готові надати системи ППО
США не підтримують рішення Польщі передати Україні МіГ-29. У Пентагоні вважають, що найкращим варіантом було б надання їй не бойових літаків, а систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретар Пентагону Джона Кірбі.
За його словами, союзники по НАТО проводять дискусії щодо посилення ППО України.
"Альтернативні варіанти - працювати з іншими союзниками і партнерами, у яких можуть бути додаткові системи і можливості у сфері протиповітряної оборони, які можуть надати їх Україні. Ми проводимо дискусії з багатьма країнами про це", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що, на думку Пентагону, передача Україні додаткових літаків не принесе користі і їй самій, оскільки може призвести до ще більшої ескалації конфлікту з Росією.
Нагадаємо, Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.
Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що рішення Польщі надати свої винищувачі МіГ-29 в розпорядження Штатам не було попередньо погоджено. Це стало несподіваним кроком для Вашингтона з боку Варшави.