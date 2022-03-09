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США не підтримують передачу Україні МіГ-29, але готові надати системи ППО

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Вашингтон, Середа 09 березня 2022 23:43
США не підтримують передачу Україні МіГ-29, але готові надати системи ППО Фото: прессекретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не підтримують рішення Польщі передати Україні МіГ-29. У Пентагоні вважають, що найкращим варіантом було б надання їй не бойових літаків, а систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретар Пентагону Джона Кірбі.

За його словами, союзники по НАТО проводять дискусії щодо посилення ППО України.

"Альтернативні варіанти - працювати з іншими союзниками і партнерами, у яких можуть бути додаткові системи і можливості у сфері протиповітряної оборони, які можуть надати їх Україні. Ми проводимо дискусії з багатьма країнами про це", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що, на думку Пентагону, передача Україні додаткових літаків не принесе користі і їй самій, оскільки може призвести до ще більшої ескалації конфлікту з Росією.

Нагадаємо, Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що рішення Польщі надати свої винищувачі МіГ-29 в розпорядження Штатам не було попередньо погоджено. Це стало несподіваним кроком для Вашингтона з боку Варшави.

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