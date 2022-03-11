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Сенаторы США призвали Байдена отправить польские военные самолеты в Украину

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Вашингтон, Пятница 11 марта 2022 04:05
Сенаторы США призвали Байдена отправить польские военные самолеты в Украину Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сенаторы-республиканцы призвали президент США Джо Байдена изменить решение и разрешить Польше передать Украине истребители МиГ-29 для борьбы с российским вторжением. Письмо к американскому лидеру подписали 40 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

"Хватит говорить. Люди умирают. Отправьте им (Украине - ред.) самолеты, которые им нужны", - цитирует издание заявление сенатора Митта Ромни.

Сенаторы отвергли опасения Пентагона о том, что передача самолетов через НАТО будет рассматриваться Россией как провокация, в то время как США уже посылают Украине зенитно-ракетные комплексы и другую военную технику.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что не поддерживают решение Польши передать Украине истребители МиГ-29.

Отметим, Польша просила США предоставить ей самолеты на замену с соответствующими эксплуатационными возможностями.

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