Сенатори-республіканці закликали Трампа утриматися від помсти Ірану

Сенатори-республіканці закликали президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до деескалації напруги у відносинах з Тегераном після ракетного обстрілу іранцями американських баз в Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як зазначається, один із головних союзників Трампа у Сенаті, республіканець Ліндсі Грем, заявив, що наразі не час думати про помсту.

"Необхідно висловити наші стратегічні цілі щодо Ірану просто та переконливо", - заявив він.

Сенатор Майк Лі додав, що американський президент повинен піти на деескалацію ситуації та порадитися з Конгресом щодо наступних кроків у відповідь Ірану.

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав Трампа уникати конфлікту та непотрібних втрат.

Нагадаємо, Корпус вартових ісламської революції загрожує атаками всередині США, якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що США можуть завдати шкоди Ірану, але собі вони завдадуть шкоди, у багато разів більший.

Вночі 7 січня за військовій базі США в Іраку було завдано ракетного удару. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції. Іранське державне телебачення також заявило, що Тегеран має ще 100 цілей в регіоні, за якими буде завдано удар, якщо Вашингтон зробить будь-які заходи у відповідь.

Також РБК-Україна писало, що після ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку президент США Дональд Трапм зібрав екстрену нараду в Білому домі з радниками з безпеки. Участь в нараді брали держсекретар Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президент США Майк Пенс.