Сенаторы-республиканцы призвали Трампа воздержаться от мести Ирану

Сенаторы-республиканцы призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к деэскалации напряжения в отношениях с Тегераном после ракетного обстрела иранцами американских баз в Ираке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как отмечается, один из главных союзников Трампа в Сенате, республиканец Линдси Грэм, заявил, что пока не время думать о мести.

"Необходимо выразить наши стратегические цели в отношении Ирана просто и убедительно", - заявил он.

Сенатор Майк Ли добавил, что американский президент должен пойти на деэскалацию ситуации и посоветоваться с Конгрессом относительно следующих шагов в ответ Ирану.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл призвал Трампа избегать конфликта и ненужных потерь.

Напомним, Корпус стражей исламской революции грозит атаками внутри США, если они решат ответить на ракетные удары Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США могут нанести вред Ирану, но себе они нанесут вред, во много раз больше.

Ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. Иранское государственное телевидение также заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет любые меры в ответ.

РБК-Украина писало, что после ракетного обстрела американской военной базы в Ираке президент США Дональд Трапм собрал экстренное совещание в Белом доме с советниками по безопасности. Участие в совещании принимали госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.