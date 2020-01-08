Іран погрожує атаками всередині США

Фото: Сеййид Алі Хосейні Хаменеї (russian.khamenei.ir)

Верховний лідер Ірану заявив, що буде завданий удар, якщо Вашингтон зробить які-небудь заходи у відповідь

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) погрожує атаками всередині США, якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану. Про це повідомляє CNN.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що США можуть завдати шкоди Ірану, але собі вони завдадуть шкоди, у багато разів більше.

"Якщо США будуть мстити, Тегеран відповість сильніше і більше нищівно", - заявив начальник штабу армії Ірану генерал-майор Мохаммед Бакер.

Нагадаємо, вночі 7 січня по військовій базі США в Іраку був завданий ракетний удар. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції.

Іранське державне телебачення також заявило, що Тегеран має ще 100 цілей у регіоні, по яким буде завданий удару, якщо Вашингтон зробить які-небудь заходи у відповідь.

Також РБК-Україна писало, що після ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку президент США Дональд Трапм зібрав екстрену нараду в Білому домі з радниками з безпеки. Участь в нараді брали держсекретар Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президент США Майк Пенс.