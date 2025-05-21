Сенаторы США представили сильную резолюцию по похищенным Россией украинским детям

Речь идет об инициативе двухпартийной группы американских сенаторов, инициаторами которой стали республиканец Чак Грассли и демократка Эми Клобучар.

Также соавторами резолюции стали сенаторы Роджер Викер, Джонни Эрнст, Рик Скотт, Дик Дурбин и Джон Феттерман - которые являются представителями обеих партий.

"Россия похитила почти 20 тысяч украинских детей, чтобы уничтожить их культурную идентичность и наследие", - указывается в совместном заявлении, обнародованном на сайте сенатора Грассли.

Резолюция содержит призыв "к возвращению похищенных украинских детей до того, как будет завершено любое мирное соглашение, прекращающее войну против Украины".

В документе осуждается похищение и принудительное перемещение Россией украинских детей и отмечается, что российское вторжение все больше подвергает детей "торговле детьми, эксплуатации, детскому труду, сексуальному насилию, голоду, увечьям, травмам и смерти".

"Бесчеловечное и неспровоцированное нападение (российского диктатора Владимира) Путина на Украину начало самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать их, пытаясь уничтожить их культурную идентичность и наследие. Соединенные Штаты должны требовать возвращения этих детей, прежде чем заключать соглашение о прекращении войны в Украине", - подчеркнул Грассли.

В свою очередь сенатор Клобучар отметила, что "массовое похищение украинских детей Россией является зверством".

"Мы не можем согласиться с миром, где детей похищают во время войны и используют как форму захвата заложников для переговоров. Эти дети должны быть возвращены безоговорочно до завершения любого мирного соглашения", - акцентировала она.

Ниже - полный текст резолюции:

Особенность резолюции, реакция ОП

Медиа-советник Razom for Ukraine Остап Ярыш в своем Facebook обращает внимание, что "это первая резолюция в Сенате со времени прихода Дональда Трампа к власти, поддержанная республиканцами, которая призывает к действиям по переговорному процессу с Россией".

Как отметил руководитель Офисе президента Украины Ермак, данная резолюция является "важным сигналом из Соединенных Штатов".

"Похищение детей - это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим. Благодарен сенаторам за поддержку". - отметил чиновник.