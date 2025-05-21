Сенаторы США представили сильную резолюцию по похищенным Россией украинским детям

Группа сенаторов США (представители Республиканской и Демократической партии) представила резолюцию с призывом об обязательном возвращении Россией всех похищенных украинских детей - до заключения любого соглашения о прекращении войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление американских сенаторов и Telegram-канал руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Речь идет об инициативе двухпартийной группы американских сенаторов, инициаторами которой стали республиканец Чак Грассли и демократка Эми Клобучар.
Также соавторами резолюции стали сенаторы Роджер Викер, Джонни Эрнст, Рик Скотт, Дик Дурбин и Джон Феттерман - которые являются представителями обеих партий.
"Россия похитила почти 20 тысяч украинских детей, чтобы уничтожить их культурную идентичность и наследие", - указывается в совместном заявлении, обнародованном на сайте сенатора Грассли.
Резолюция содержит призыв "к возвращению похищенных украинских детей до того, как будет завершено любое мирное соглашение, прекращающее войну против Украины".
В документе осуждается похищение и принудительное перемещение Россией украинских детей и отмечается, что российское вторжение все больше подвергает детей "торговле детьми, эксплуатации, детскому труду, сексуальному насилию, голоду, увечьям, травмам и смерти".
"Бесчеловечное и неспровоцированное нападение (российского диктатора Владимира) Путина на Украину начало самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать их, пытаясь уничтожить их культурную идентичность и наследие. Соединенные Штаты должны требовать возвращения этих детей, прежде чем заключать соглашение о прекращении войны в Украине", - подчеркнул Грассли.
В свою очередь сенатор Клобучар отметила, что "массовое похищение украинских детей Россией является зверством".
"Мы не можем согласиться с миром, где детей похищают во время войны и используют как форму захвата заложников для переговоров. Эти дети должны быть возвращены безоговорочно до завершения любого мирного соглашения", - акцентировала она.
Ниже - полный текст резолюции:
Медиа-советник Razom for Ukraine Остап Ярыш в своем Facebook обращает внимание, что "это первая резолюция в Сенате со времени прихода Дональда Трампа к власти, поддержанная республиканцами, которая призывает к действиям по переговорному процессу с Россией".
Как отметил руководитель Офисе президента Украины Ермак, данная резолюция является "важным сигналом из Соединенных Штатов".
"Похищение детей - это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим. Благодарен сенаторам за поддержку". - отметил чиновник.
Напомним, российские оккупанты с начала широкомасштабного вторжения в Украину активно практикуют похищение детей и проводят незаконную депортацию. Это приобрело системный характер.
В мае омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Он добавил, что домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Обратим внимание, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Также сообщалось, что в конце апреля Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
Добавим, 8 мая Европарламент принял резолюцию о похищенных украинских детях.
Добавим, что с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла по меньшей мере 744 тысячи украинских детей на свою территорию, в основном с родителями.
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