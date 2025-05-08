Европарламент принял резолюцию о похищенных украинских детях: что предусматривает документ

Европейский парламент принял важную резолюцию 8 мая. Она касается возвращения похищенных Россией украинских детей и состоит из нескольких пунктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Только что Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила", - рассказал он. По словам Ермака, резолюция Европарламента, поддержанная пятью ведущими политическими группами, содержит следующие ключевые положения: осуждает насильственные действия России и соучастие Беларуси в преступлениях против украинских детей: убийства, принудительные перемещения и депортации, незаконные усыновления, сексуальное насилие, принудительную русификацию и милитаризацию;

призывает ЕС привлечь виновных к ответственности и ввести санкции против лиц и учреждений, причастных к этим преступлениям;

требует немедленного прекращения преступлений, раскрытия информации обо всех депортированных детях и обеспечения их безопасного и безусловного возвращения;

призывает предоставить международным организациям доступ ко всем детям, вывезенным в Россию;

осуждает насильственное навязывание гражданства РФ и государственные программы усыновления как инструменты принудительной ассимиляции;

требует усиления сотрудничества ЕС с Украиной и международными организациями для документирования всех пропавших и депортированных детей;

призывает мировое сообщество усилить координацию, в частности через Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины. Ермак отметил, что этой резолюцией Евпропарламент четко заявляет, что без возвращения похищенных детей - никакого настоящего мирного соглашения. "Спасибо Европейскому парламенту за четкую позицию, солидарность и поддержку инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", - констатировал глава ОП.