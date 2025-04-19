РФ вывезла более 700 тысяч украинских детей с оккупированных территорий, - ОП

С начала полномасштабного вторжения Россия вывезла по меньшей мере 744 тысячи украинских детей на свою территорию, в основном с родителями.

"До полномасштабного вторжения Украина имела на своей территории 7 млн детей. По оценкам правозащитных организаций, на временно оккупированных территориях остается около 1,6 млн детей. Россия же заявила о том, что вывезла по меньшей мере 744 тысячи украинских детей на свою территорию, в основном с родителями", - отметила Заривна.

По ее словам, при этом Украина не может ни подтвердить эту информацию, ни опровергнуть, потому что РФ не предоставляет информацию Украине, и международным организациям. А после выдачи ордеров МУС на арест Путина и Львовой-Беловой, РФ полностью прекратила любое публичное информирование относительно депортированных украинских детей.

Поэтому трудно сказать, какое количество детей погибло, которое было разлучено с родителями после февраля 2022 года. А есть еще дети, которые родились после февраля 2022 года.

"Украина официально задокументировала не менее 19 546 случаев незаконной депортации или принудительного перемещения детей. Реальная цифра - значительно больше, но Россия блокирует доступ к информации, что делает невозможным полную оценку масштабов этого преступления. Благодаря инициативе Bring Kids Back UA нам уже удалось вернуть 1269 детей, 449 за последний год, 18 детей - в течение марта этого года", - добавила она.