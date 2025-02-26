Счет на миллиарды. Что Запад делает с замороженными деньгами РФ и получит ли их Украина

Вопрос передачи Украине замороженных активов РФ уже несколько лет остается нерешенным. Свыше 300 млрд долларов в иностранных юрисдикциях были заблокированы после полномасштабного вторжения россиян в феврале 2022 года.

Сколько российских денег заморожено в США и ЕС и почему они до сих пор не переданы Украине, - в материале РБК-Украина .

На момент начала “большой войны” общая сумма суверенных активов РФ в ЕС, США, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии, Сингапуре и Швейцарии превышала 370 млрд долларов.

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Большинство активов находились в форме бондов, облигаций и других финансовых инструментов. Также были счета иностранных валютах: евро, долларах США, британских фунтах и т.д.

Суммы и проценты - что уже получает Украина

Официальные данные о размере активов закрыты. Неофициально называются суммы порядка 300 млрд долларов. В Брюсселе на счетах одного из крупнейших депозитариев ценных бумаг - Euroclear - находится 180 млрд евро (около 190 млрд долларов). В США - около 8 млрд долларов, в Канаде - 3,5 млрд долларов.

По данным замглавы Офиса президента Ирины Мудрой, Украина может претендовать на 280 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах мира.

Вопрос о передаче этих денег Украине обсуждался достаточно активно еще с 2022 года. Но из-за особенностей законодательных норм в разных странах ни в одной из них положительного решения принято не было.

Как альтернатива был найден вариант помощи Украине за счет доходов от замороженных средств. Ежегодно активі приносят определенные доходы. Только в Euroclear за 2022-2023 годы было аккумулировано 5,2 млрд евро таких доходов, 4,4 млрд - это доходы за 2023 год, 825 млн евро - за 2022 год.

В октябре 2023 года страны G7 приняли решение выделить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, обеспеченного прибылью от замороженных активов РФ. Средства будут передаваться Украине по 2027 год включительно.

США и ЕС заявили, что предоставят по 20 млрд долларов, Канада - 3,5 млрд долларов, Великобритания и Япония - по 3 млрд долларов.

Но на сегодняшний день Украина получила от доходов с замороженных активов РФ только 4 млрд долларов. Из которых от США - 1 млрд в декабре 2024 года и от ЕС 3 млрд - в январе 2025 года. Следующие транши ожидаются в марте. ЕС планирует выделить 3,5 млрд долларов, по США сумма пока неизвестна.

Владимир Зеленский заявил, что доходы от замороженных российских активов будут направлены на производство украинского оружия.

Замороженные активы РФ пока останутся нетронутыми

Во Франции считают, что сейчас нет возможности передавать замороженные российские активы Украине. Президент Эммануэль Макрон на днях на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что передача активов РФ Украине невозможна, поскольку это противоречит международному праву.

"Мы уже используем доходы от замороженных активов для обеспечения займов, согласованных на G7. У нас есть 230 миллиардов замороженных активов в Европе, российских активов, но это не как залог кредита, потому что это не наша собственность. Поэтому они заморожены", - заявил Макрон.

По его словам, вопрос замороженных активов РФ должен стать частью переговоров по урегулированию войны.

Но в ЕС взгляды разделились. Страны Балтии, а также Северной Европы считают, что средства необходимо немедленно передать Украине. Эту позицию также поддерживают:

Польша;

Чехия;

главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Среди стран, которые выступают против передачи активов Украине:

Франция;

Германия;

Италия;

Испания;

президент Еврокомиссии.

Те, кто выступают против, опасаются, что конфискация активов может напугать международных инвесторов, а также лишить ЕС наибольшего преимущества в мирных переговорах.

Тем временем Владимир Зеленский настаивает на передаче активов РФ Украине. "Замороженные российские активы - это наши деньги. Именно наши деньги, а не наши с партнерами", - заявил он на днях. Президент Украины предложил использовать часть средств из этих активов для наполнения фонда на 500 миллиардов долларов, который должен был стать частью соглашения, предусматривающего передачу части минеральных ресурсов страны в пользу Вашингтона.

На фоне переговоров со США появилась информация, что Владимир Путин якобы не против расстаться с частью замороженных активов, но при условии, если они пойдут на восстановление оккупированных территорий Украины.

Таким образом, можно констатировать, что окончательного решения о судьбе более 300 млрд долларов российских денег пока не найдено. Вероятнее всего, активы будут оставаться на счетах депозитариев и генерировать доходы, которые в перспективе могут быть в том или ином виде переданы Украине.

Тем временем, по данным Euroclear, доходы от замороженных российских активов, размещенных в европейских финансовых учреждениях, начали снижаться из-за падения процентных ставок. Это приводит к уменьшению доходности средств, что может повлиять на объемы потенциальной помощи Украине