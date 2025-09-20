Сенат США предлагает ежеквартально переводить замороженные активы России для Украины
Группа сенаторов США от двух партий представила законопроект, который обязывает Вашингтон регулярно передавать замороженные российские активы в США Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комитет Сената США по международным отношениям.
Согласно документу, предлагается внести изменения в законы, подписанные 46-м президентом США Джо Байденом в 2024 году, которые позволяют американскому правительству изымать замороженные российские активы и оказывать военную помощь Украине.
Законодатели из обеих партий считают, что администрация в Вашингтоне должна начать перевод этих средств в Киев каждые 90 дней. Ожидается, что госсекретарь США в этот период будет выделять Украине не менее 250 миллионов долларов.
Помощь от других стран
Законопроект также предусматривает, что администрация в Вашингтоне должна "активно и последовательно продолжать дипломатические усилия, чтобы убедить" другие страны также начать использовать не менее 5% замороженных российских активов в интересах Украины.
По подсчетам американских законодателей, это должно касаться около 15 миллиардов долларов на начальном этапе. Сенаторы настаивают, что другие страны также должны передавать средства Киеву минимум раз в 90 дней.
Кроме того, сенаторы хотят обязать администрацию США подавать отчет об объеме российских активов, в том числе замороженных за пределами Соединенных Штатов.
О каких суммах идет речь
Европейский Союз, Канада, США и Япония с начала полномасштабного вторжения России заморозили примерно 300 миллиардов долларов российских активов. Из этой суммы около 5-6 миллиардов хранится в США, а большинство - в Европе, в частности на международной платформе Euroclear в Бельгии, где размещено 210 миллиардов долларов.
Использование российских активов для Украины
Напомним, Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит перевести почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европейский Союз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.
Также недавно писали, что Евросоюз готовит схему репарационных кредитов для Украины на сумму 170 млрд евро. В их основу хотят положить замороженные российские активы в Euroclear.
Средства будут использовать для покупки облигаций ЕС с нулевой ставкой, а привлеченный капитал будут перечислять Украине траншами.