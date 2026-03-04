В Сенате хотят заблокировать новые удары Трампа по Ирану

Сенат США планирует провести первоначальное голосование по блокированию полномочий президента Дональда Трампа на дальнейшие удары по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Эта инициатива станет первой серьезной проверкой поддержки Конгрессом военной кампании, которую Трамп начал в субботу без предварительного согласования с законодателями.

Борьба за контроль над армией

Демократы вместе с сенатором-республиканцем Рэндом Полом требуют принятия резолюции о военных полномочиях.

"Я так горячо молюсь, чтобы мои коллеги проявили рассудительность и признали, что сейчас не время для новой войны", - сказал на заседании Сената сенатор-демократ Тим ​​Кейн.

Однако инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением республиканского большинства. Сенатор Линдси Грэм заявил, что президенту нужно "разрешить закончить дело", имея в виду разгром иранского режима после ликвидации аятоллы Али Хаменеи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также назвал идею ограничения полномочий Трампа "опасной".

Процедурные трудности и риск вето

Как пишет WP, даже если резолюция пройдет Сенат, она вряд ли вынудит Трампа прекратить удары. Президент имеет право наложить вето, для преодоления которого понадобится две трети голосов обеих палат - результат, которого подобные резолюции еще никогда не достигали в истории США.

Кроме того, администрация Трампа уже дала понять, что считает текущие операции законными даже без одобрения Конгресса.

По словам сенатора Криса Мерфи, министр обороны Пит Хегсет и госсекретарь Марк Рубио во время брифингов намекнули, что кампания может быть продолжительной.