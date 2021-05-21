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У Сенаті США виступили проти "Північного потоку-2": з'явився новий законопроект

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США, П'ятниця 21 травня 2021 04:47
У Сенаті США виступили проти "Північного потоку-2": з'явився новий законопроект Фото: у Сенаті проти скасування санкцій по "Північному потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: Наталья Скороход

У Сенат США внесли законопроект про санкції проти Північного потоку-2. Його представили республіканці.

Про це повідомляти The Hill.

Законопроект вводить санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу.

"Чотирнадцять сенаторів-республіканців у четвер представили законопроект, який знову вводить санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", після того, як адміністрація Байдена оголосила про їх скасування на початку цього тижня", - йдеться в повідомленні.

Закон передбачає розширення санкцій щодо Росії, що стоїть за трубопроводом, і генерального директора Матіаса Варніга, а також поширить їх на "субпідрядників будь-якої організації, яка працює на газопроводі Nord Stream 2".

Співавтори законопроекту зазначають, що будівництво газопроводу має бути зупинено, оскільки це стосується питань безпеки.

"Трубопровід Путіна повинен бути зупинений, і я закликаю своїх колег приєднатися до цих зусиль, перш ніж адміністрація змусить Сполучені Штати на власному гіркому досвіді зрозуміти, чому енергетична безпека означає національну безпеку", - сказали сенатори, представляючи законопроект.

Крім сенаторів-республіканців проти "Північного потоку-2" виступив Голова Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес. Він закликав адміністрацію Байдена скасувати останню заяву щодо зняття санкцій.

"Я закликаю адміністрацію зняти пластир, скасувати ці відмови і продовжити санкції, санкціоновані Конгресом... Адміністрація заявила, що будівництво трубопроводу - погана ідея і що це російський проєкт зловмисного впливу. Я поділяю цю думку, але не розумію, як сьогоднішнє рішення сприятиме зусиллям США з протидії російській агресії в Європі".

Як відомо, Держдепартамент США заявив про зняття санкцій з компанії Nord Stream 2 AG. Там підкреслили, що таке рішення відповідає національним інтересам США.

Також повідомлялося, що у Білому домі зізналися, що не можуть зупинити будівництво газопроводу, оскільки він майже побудований.

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