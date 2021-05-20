Білий дім про "Північний потік-2": як ми можемо зупинити майже закінчений проект

У Білому домі визнали, що зараз майже неможливо зупинити завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" . Однак в адміністрації президента США зазначили, що позиція Вашингтону щодо цього проекту не змінилася.

"Коли президент приступив до обов'язків, 95 відсотків трубопроводу було побудовано, і ми продовжуємо говорити про те, що це погана ідея і нехороший план ... Як можемо ми зупинити реалізований в іншій країні проект, закінчений на 95 відсотків?", - наголосила Псакі.

Речниця Білого дому нагадала, що США вводили санкції проти газопроводу. За її словами, тоді Вашингтону "вжив значних кроків" проти "Північного потоку-2".