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Білий дім про "Північний потік-2": як ми можемо зупинити майже закінчений проект

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Вашингтон, Четвер 20 травня 2021 20:58
Білий дім про "Північний потік-2": як ми можемо зупинити майже закінчений проект Фото: Джен Псакі, речник Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Білому домі визнали, що зараз майже неможливо зупинити завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Однак в адміністрації президента США зазначили, що позиція Вашингтону щодо цього проекту не змінилася.

Про це йшлося на брифінгу прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

"Коли президент приступив до обов'язків, 95 відсотків трубопроводу було побудовано, і ми продовжуємо говорити про те, що це погана ідея і нехороший план ... Як можемо ми зупинити реалізований в іншій країні проект, закінчений на 95 відсотків?", - наголосила Псакі.

Речниця Білого дому нагадала, що США вводили санкції проти газопроводу. За її словами, тоді Вашингтону "вжив значних кроків" проти "Північного потоку-2".

Нагадаємо, вчора Держдепартамент США заявили про зняття санкцій з компанії Nord Stream 2 AG, яка займається реалізацією "Північного потоку-2". У Держдепі наголосили, що виступають проти газопроводу, але це рішення "відповідає національним інтересам" США.

Як писало РБК-Україна, після цього президент Володимир Зеленський заявив, що завершення будівництва "Північного потоку-2", свідчитиме про те, що президент США Джо Байден програв, Росія перемогла.

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