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В Сенате США выступили против "Северного потока-2": появился новый законопроект

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США, Пятница 21 мая 2021 04:47
В Сенате США выступили против "Северного потока-2": появился новый законопроект Фото: в Сенате против отмены санкций по "Северному потоку-2"(nord-stream2.com)
Автор: Наталья Скороход

В Сенат США внесли законопроект о санкциях против Северного потока-2. Его представили республиканцы.

Об этом сообщает The Hill.

Законопроект вводит санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

"Четырнадцать сенаторов-республиканцев в четверг представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", после того, как администрация Байдена объявила об их отмене в начале этой недели", - говорится в сообщении.

Закон предполагает расширения санкций в отношении России, стоящей за трубопроводом, и генерального директора Матиаса Варнига, а также распространит их на "субподрядчиков любой организации, которая работает на газопроводе Nord Stream 2".

Соавторы законопроекта отмечают, что строительство газопровода должно быть остановлено, поскольку это касается вопросов безопасности.

"Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность", - сказали сенаторы, представляя законопроект.

Помимо сенаторов-республиканцев против "Северного потока-2" выступил председатель сената по международным отношениям Боб Менендес. Он призвал администрацию Байдена отменить последнее заявление по снятию санкций.

"Я призываю администрацию снять пластырь, отменить эти отказы и продолжить санкции, санкционированные Конгрессом... Администрация заявила, что строительство трубопровода - плохая идея и что это российский проект злонамеренного влияния. Я разделяю это мнение, но не понимаю, как сегодняшнее решение будет способствовать усилиям США по противодействию российской агрессии в Европе".

Как известно, Госдепартамент США заявил о снятии санкций с компании Nord Stream 2 AG. Там подчеркнули, что такое решение отвечает национальным интересам США.

Также сообщалось, что в Белом доме признались, что не могут остановить строительство газопровода, поскольку он почти построен.

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