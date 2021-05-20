Держдеп підтвердив припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG. США приймуть інші заходи
Адміністрація Джо Байдена призупиняє санкції проти оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG і його глави Маттіаса Варніга. Рішення відповідає "інтересам Сполучених Штатів".
За словами Блінкена, в доповіді Держдепу вказані чотири судна, п'ять організацій і одна людина, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", в тому числі компанія-оператор проекту і її глава. Держсекретар підкреслив, що проти зазначених у доповіді осіб і судів будуть введені санкції, якщо їх не призупинять.
"Я вирішив, що відмова від застосування санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніга і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", - зазначив Блінкен.
При цьому глава американського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що США "продовжать протидіяти завершенню цього проекту".
Кореспондент телеканалу CBS Іна Руффіні опублікувала скани доповіді Держдепартаменту, де вказані чотири судна і чотири організації, проти яких США мають намір ввести санкції. При цьому опубліковані документи підтверджують, що Держдеп вніс до списку компанію Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніга, проте дія санкцій щодо них відразу припиняється.
Раньше представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Зазначимо, 18 травня портал Axios писав, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також заявив, що Сполучені Штати мають намір відмовитися від санкцій проти "Північний потік-2".