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Карта війни в Україні: свіжі дані про ситуацію на фронті

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Київ, Субота 30 липня 2022 22:24
Карта війни в Україні: свіжі дані про ситуацію на фронті Фото: українські війська стримують наступ росіян (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська протягом дня 30 липня 2022 року намагалися наступати на сході та півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу deepstatemap.

Карта війни в Україні: свіжі дані про ситуацію на фронті

Фото: карта бойових дій (deepstatemap.live)

Згідно з інформацією на карті, російська 200-а окрема мотострілецька бригада намагається чинити вогневий тиск на північ від Харкова. Ще одне угруповання противника б'є в напрямку Змієва з окупованої Балаклії.

У Донецькій області росіяни зосередилися на просуванні північніше Слов'янська, а також йдуть широким фронтом зі сходу з окупованої Луганської області, Горлівки та Донецька.

У межах Запорізької області жодного просування немає. А в Херсонській намагаються атакувати в районі Давидова Броду.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, противник сьогодні просунувся в напрямку Бахмута, але наступ на півдні було припинено українськими силами.

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Війна Росії проти України
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