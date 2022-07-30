Карта війни в Україні: свіжі дані про ситуацію на фронті

Російські війська протягом дня 30 липня 2022 року намагалися наступати на сході та півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу deepstatemap .

Фото: карта бойових дій (deepstatemap.live)

Згідно з інформацією на карті, російська 200-а окрема мотострілецька бригада намагається чинити вогневий тиск на північ від Харкова. Ще одне угруповання противника б'є в напрямку Змієва з окупованої Балаклії.

У Донецькій області росіяни зосередилися на просуванні північніше Слов'янська, а також йдуть широким фронтом зі сходу з окупованої Луганської області, Горлівки та Донецька.

У межах Запорізької області жодного просування немає. А в Херсонській намагаються атакувати в районі Давидова Броду.